ويتكوف عن المرحلة الانتقالية في غزة: لا مستقبل لحماس بالقطاع

أكد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أمس الخميس 16\10\2025، أن الولايات المتحدة تعمل على ضمان عودة جميع رفات الأسرى من قطاع غزة، مؤكداً ثقته في ذلك.

وتحدث ويتكوف عن المرحلة الانتقالية التي تعقب انتهاء القتال قائلاً إنها “يجب أن تشمل فرص العمل والتعليم والأمل والتطلعات لسكان غزة، وليس فقط السلاح والعنف، لإعادة الكرامة لمن عانوا طويلاً”، وفق صحيفة “نيويورك بوست”.

وشدد في كلمة ألقاها في “متحف الهولوكوست” الأميركي، على أنه “يجب على حماس نزع سلاحها بشكل قاطع”، مؤكداً أنه “ليس لها مستقبل في غزة”.

وقال ويتكوف: “استعدنا 10 من جثثنا، وسوف نسعى لإعادة ما تبقى منها إلى ديارهم، وأنا واثق من أن ذلك سيحدث”، لافتاً إلى أنه لا شيء أكثر قدسية من حق الأسرة في دفن أقاربها، على حد تعبيره.

وكان ويتكوف يتحدث أمام تجمع ضم نحو 20 من الناجين من “الهولوكوست”، بالإضافة إلى أسير سابق تم اختطافه من مهرجان “نوفا” الموسيقي وجندي إسرائيلي شارك في صد هجوم حماس يوم 7 أكتوبر 2023.

وأضاف مبعوث ترامب: “الولايات المتحدة تعمل على تأمين إطلاق سراح جميع الجثث”، وهي مسألة أثارت توتراً وقلقاً بين الإسرائيليين.

وكان مسؤولون أميركيون قد كشفوا، الأربعاء، أن فريقاً تركياً متخصصاً في انتشال الجثث من ضحايا الزلازل، سيساعد في انتشال رفات الرهائن القتلى في غزة بالشراكة مع الاستخبارات الإسرائيلية.

فرنسا وبريطانيا تعدان قراراً بالأمم المتحدة بشأن إرسال قوات لغزة

العرب والعالم

الشرق الأوسطفرنسا وبريطانيا تعدان قراراً بالأمم المتحدة بشأن إرسال قوات لغزة

وأردف ويتكوف: “عندما تغادر أميركا حاملة قناعة واضحة، فإن السلام سيأتي حتماً، ويصبح العالم أكثر أماناً للأجيال القادمة”.

ووفق الصحيفة، نجح ويتكوف مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، في التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء العشرين.