ويتكوف واثق من تحقيق "نوع من الانفراجة" بشأن غزة في الأيام المقبلة

قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة “متفائلة… بل واثقة من أننا سنتمكن خلال الأيام المقبلة من الإعلان عن شكل ما من الانفراجة” في الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف أن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام، المكونة من 21 نقطة، عرضت على بعض القادة أمس الثلاثاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي سياقٍ منفصل، نشرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قصة الحاجة جازية البالغة من العمر مائة عام واضطرها العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة للنزوح لجنوب القطاع.

ووفقا لمنشور الأونروا، على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي فقد تمنت الحاجة جازية أن “يعيش أطفال ابنها في سلام وأمان”.

وتقول المسنة الفلسطينية إنها عاشت حياتها وسط الحروب، أما الشبان في غزة الآن فقد “عاشوا بالفعل أهوالا لا يمكن تخيلها”.

وحول تفاصيل رحلة نزوجها تقول جازية “كنت جالسة على كرسي معدني متحرك على طول طريق مدمر، وكل متر عبرته يترك بصمته على جسدي الضعيف”.