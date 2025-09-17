الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ويتكوف يجتمع مع ديرمر في لندن لبحث إمكانية استئناف مفاوضات غزة

منذ 33 دقيقة
المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. رويترز

المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. رويترز

A A A
طباعة المقال

من المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في لندن مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف لمناقشة إمكانية استئناف المفاوضات للتوصل إلى صفقة شاملة لإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.

كما يتواجد مسؤولون قطريون كبار في لندن، وسيعقدون اجتماعات منفصلة مع ويتكوف، وفقاً لمصدرين مطلعين على التفاصيل.

وأفاد مصدر مطلع أن الأميركيين يتوسطون حالياً بين إسرائيل وقطر في محاولة لإيجاد حل من شأنه تجاوز الأزمة التي سببتها الضربة الإسرائيلية ضد كبار مسؤولي حماس في الدوحة، وإعادة القطريين إلى دور الوساطة بين إسرائيل وحماس.

وأشار المصدر إلى أن الأميركيين يحثون إسرائيل على اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات وحل الأزمة مع القطريين.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن قطر هي الدولة الوحيدة القادرة على التوسط بشأن غزة.

كما أضاف في تصريحات صحافية أثناء مغادرته تل أبيب “من الواضح أن عليهم تقرير ما إذا كانوا يريدون القيام بذلك بعد ما حصل الأسبوع الماضي أم لا، لكننا نريد منهم أن يعلموا أنه إذا كانت هناك دولة في العالم يمكنها المساعدة في إنهاء هذا عبر مفاوضات فهي قطر”.

وأوضح أن الولايات المتحدة “على وشك الانتهاء من اتفاق معزز للتعاون الدفاعي مع قطر”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية تستقر عند الإغلاق
علم بولندا
بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي على إنهاء واردات النفط الروسي بحلول 2026
فلسطينيون نازحون، فروا من شمال غزة بسبب عملية عسكرية إسرائيلية، يتجهون جنوباً بعد أن أمرت القوات الإسرائيلية سكان مدينة غزة بالإخلاء إلى الجنوب، في وسط قطاع غزة في 15 سبتمبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
خطة إسرائيلية "غير مسبوقة" من 3 مراحل لاحتلال غزة

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
الرئيس جوزاف عون
خطاب الرئيس خرج عن التقليد
12 جريحا ودمار هائل بغارة على مبنى في النبطية
في حصيلة أولية.. 12 جريحاً ودمار هائل بالغارة الإسرائيلية على مبنى بالنبطية