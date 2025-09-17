ويتكوف يجتمع مع ديرمر في لندن لبحث إمكانية استئناف مفاوضات غزة

من المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في لندن مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف لمناقشة إمكانية استئناف المفاوضات للتوصل إلى صفقة شاملة لإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.

كما يتواجد مسؤولون قطريون كبار في لندن، وسيعقدون اجتماعات منفصلة مع ويتكوف، وفقاً لمصدرين مطلعين على التفاصيل.

وأفاد مصدر مطلع أن الأميركيين يتوسطون حالياً بين إسرائيل وقطر في محاولة لإيجاد حل من شأنه تجاوز الأزمة التي سببتها الضربة الإسرائيلية ضد كبار مسؤولي حماس في الدوحة، وإعادة القطريين إلى دور الوساطة بين إسرائيل وحماس.

وأشار المصدر إلى أن الأميركيين يحثون إسرائيل على اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات وحل الأزمة مع القطريين.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن قطر هي الدولة الوحيدة القادرة على التوسط بشأن غزة.

كما أضاف في تصريحات صحافية أثناء مغادرته تل أبيب “من الواضح أن عليهم تقرير ما إذا كانوا يريدون القيام بذلك بعد ما حصل الأسبوع الماضي أم لا، لكننا نريد منهم أن يعلموا أنه إذا كانت هناك دولة في العالم يمكنها المساعدة في إنهاء هذا عبر مفاوضات فهي قطر”.

وأوضح أن الولايات المتحدة “على وشك الانتهاء من اتفاق معزز للتعاون الدفاعي مع قطر”.