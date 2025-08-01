ويتكوف يزور مركزاً لتوزيع الغذاء في مدينة رفح

زار المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، صباح الجمعة، مركزا لتوزيع المساعدات الغذائية يتبع لما يعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث الرسمية وقناة “12” الخاصة، أن قافلة ويتكوف وصلت إلى محور “موراج” شمال رفح، حيث تفقد مركزا لتوزيع الغذاء.

كما قالت يديعوت أحرونوت نقلأً عن مصادر أن السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هكابي يشارك في زيارة ويتكوف إلى مركز المساعدات بغزة.

واعتبرت حركة حماس، الخميس، زيارة ويتكوف لقطاع غزة “استعراضا دعائيا” بهدف احتواء الغضب المتصاعد إزاء الشراكة الأمريكية الإسرائيلية في تجويع فلسطينيي القطاع.

والخميس، وصل ويتكوف إلى إسرائيل في زيارة غير معلنة المدة، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال البيت الأبيض أمس إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي سيتوجهان إلى غزة غدا الجمعة لتفقد سير عملية تسليم المساعدات الغذائية، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه ويتكوف على وضع خطة نهائية لتسريع عمليات تسليمها إلى القطاع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لصحفيين إن المسؤولين سيتوجهان إلى غزة لتفقد مواقع توزيع الغذاء الحالية والعمل على خطة لإيصال المزيد من الغذاء إلى هناك ومقابلة سكان غزة “للاطلاع بشكل مباشر على هذا الوضع المتردي”.

ويؤكد الفلسطينيون أن آلية توزيع مساعدات عبر “مؤسسة غزة الإنسانية”، المستمرة منذ 27 مايو/ أيار الماضي بدعم إسرائيلي، تهدف إلى تجميعهم وإجبارهم على التهجير من أراضيهم، تمهيدا لإعادة احتلال غزة.

ومنذ بدء هذه الآلية وصل المستشفيات ألف و330 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 8 آلاف و818 جريحا، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر النار على فلسطينيين ينتظرون الحصول على مساعدات، حسب وزارة الصحة.