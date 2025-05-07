ويتكوف يكشف لـ مجلس الأمن تفاصيل "خطة غزة"

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على أحد المنازل في مدينة غزة. رويترز

من المتوقع أن يُطلع مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة الأربعاء على السياسة الأميركية تجاه حرب غزة والمحادثات النووية مع إيران، وفقًا لما ذكرته ثلاثة مصادر مطلعة لموقع “أكسيوس”.

وأصبح ويتكوف الدبلوماسي الأميركي الرئيسي في حرب غزة، والمحادثات النووية مع إيران، والهدنة مع الحوثيين، والمحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا.

وأفاد أحد المصادر بأنه من المتوقع أن يُركز ويتكوف بشكل أساسي على غزة وعلى آلية مساعدات جديدة اقترحتها إسرائيل والولايات المتحدة، والتي يزعمان أنها ستسمح باستئناف المساعدات دون سيطرة حماس.

ورفضت الأمم المتحدة وجميع منظمات الإغاثة العاملة في غزة الخطة، بحجة أنها “تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية”. ومع ذلك، تضغط إدارة الرئيس دونالد ترامب على الدول للتبرع بالأموال لهذه الآلية، وعلى الأمم المتحدة للتعاون معها.

وسيكون ويتكوف أرفع مسؤول أميركي يُطلع مجلس الأمن منذ تولي الرئيس ترامب منصبه. وهي أيضًا مناسبة نادرة يلتقي فيها مسؤول كبير في إدارة ترامب مع الصين وروسيا والقوى الأوروبية في مكان واحد.

ولا تزال الولايات المتحدة بلا سفير دائم لدى الأمم المتحدة بعد أن سحبت النائبة إليز ستيفانيك ترشيحها.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي إقالة مايك والتز من منصبه كمستشار للأمن القومي وترشيحه سفيرًا لدى الأمم المتحدة. ولا يزال أمام والتز عملية تثبيت طويلة.

ويأتي إحاطة ويتكوف غير الرسمية أمام المجلس بعد يوم من إعلان ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الحوثيين في اليمن. كما تأتي الإحاطة قبل أيام قليلة من رحلة ترامب إلى الشرق الأوسط، حيث سيناقش أيضًا ملفي إيران وغزة في قمة مع قادة دول الخليج.

ويأتي ذلك في ظل استمرار إسرائيل في منع جميع إمدادات الغذاء والماء والدواء من دخول غزة، وتهديدها بعملية عسكرية واسعة النطاق لتدمير القطاع وتشريد سكانه إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل نهاية رحلة ترامب.