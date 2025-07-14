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ويز إير تتخارج من سوق أبوظبي وتركز على أوروبا وسط صعوبات تشغيلية

14 - يوليو - 2025
ويز إير

ويز إير

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قالت شركة ويز إير للطيران منخفض التكلفة اليوم الاثنين إنها ستتخارج من عملياتها في أبوظبي وتعلق جميع الرحلات المحلية اعتبارا من سبتمبر أيلول بسبب الصعوبات التشغيلية والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأضافت الشركة أنها ستركز على أسواقها الرئيسية في وسط وشرق أوروبا، بالإضافة إلى دول مثل النمسا وإيطاليا وبريطانيا.

وقال جوزيف فارادي الرئيس التنفيذي للشركة في بيان “تتزايد صعوبة الإبقاء على طموحاتنا الأصلية بسبب القيود على سلاسل التوريد وغياب الاستقرار الجيوسياسي ومحدودية الوصول إلى الأسواق”.

وذكر “مع أن هذا القرار كان صعبا، فإنه القرار الصحيح في ظل الظروف الراهنة”.

    المصدر :
  • رويترز

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