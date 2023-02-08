الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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وُلدت تحت الركام.. كيف نجت "الطفلة الأعجوبة"؟

منذ 49 دقيقة
ولدت الطفلة تحت الركام

ولدت الطفلة تحت الركام

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لا يزال صدى قصة الرضيعة السورية التي ولدت تحت الدمار والركام في بلدة جنديرس شمال سوريا، يتردد، فلا أحد يصدق كيف تمكنت من النجاة وهي متصلة بحبل الصرة لأمها المتوفاة، بعدما دمر الزلزال منزل العائلة.

فقد أبصرت الصغيرة النور يتيمة، بينما قتل أفراد أسرتها جميعاً: والدها عبدالله المليحان ووالدتها عفراء مع أشقائها الأربعة، إضافة إلى عمتها.

وفي هذا السياق، أوضح خليل السواد، قريب للعائلة، بتأثر شديد أنهم كانوا يبحثون عن “أبو ردينة (خليل) وعائلته، فوجدوا أولاً شقيقته ثم عثروا على أم ردينة وكان هو قربها”.

وأضاف: “سمعنا صوتاً عندما كنا نحفر، سبحان الله، نظفنا التراب لنجد الطفلة مع حبل الصرة، قطعناه وأخذها ابن عمي إلى المستشفى”.

وتلقت الرضيعة العناية الطبية في حاضنة داخل مستشفى جيهان في مدينة عفرين في أقصى شمال محافظة حلب.

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