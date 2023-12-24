الأحد 11 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 24 ديسمبر 2023 |
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يائير لابيد: الحكومة الإسرائيلية لم تحدد هدفا استراتيجيا للحرب

منذ 3 دقائق
يائير لابيد

يائير لابيد

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كشف زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، إن الحكومة الإسرائيلية لم تحدد هدفا استراتيجيا للحرب التي تخوضها في قطاع غزة.

وقال لابيد: “لم تحدد الحكومة الإسرائيلية بعد هدفا استراتيجيا لهذه الحرب، ولا يمكن لإسرائيل الشروع في هذا النوع من الحرب دون تحديد خطة لليوم التالي”.

وأضاف زعيم المعارضة أن السلطة الفلسطينية ستكون “جزءا من الآلية المدنية في غزة”، والتي ستشمل أيضا المجتمع الدولي والدول العربية.

وأشار إلى أن “إعادة المختطفين هو الأمر الأكثر إلحاحا”، لكنه كشف أيضا أنه ليس لدى إسرائيل “خيارات جيدة، وإنما خيارات سيئة فقط”.

وتابع قائلا: “نحن بحاجة إلى الضغط على حماس وليس مجرد إجراء المفاوضات معها”.

وعبر يائير لابيد عن اعتقاده أن “الحرب (في غزة) ستنتقل إلى المرحلة التالية في النهاية”.

وكان لابيد قد انتقد في وقت سابق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقال إن الأخير فقد ثقة غالبية الإسرائيليين، مشيرا إلى أن “حكومة إسرائيل لم تعد موجودة”.

    المصدر :
  • وكالات

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