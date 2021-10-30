يا حكومة أين نتائج الوعود.. احتجاجات المعلمين في إيران تصل للبرلمان

تظاهر مئات المعلمين اليوم السبت، أمام البرلمان الإيراني، وذلك للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، وصرف رواتبهم الشهرية.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة لحكومة الرئيس “إبراهيم رئيسي”، وهتف المعلمون “لن نركع.. المعلم يموت، ولا تخدعه الحيلة”، و”يا حكومة أين نتائج الوعود”.

كما يطالب المعلمون في عموم إيران البرلمان منذ أكثر من عام، بالمصادقة النهائية على التصنيفات الخاصة بالدرجات الوظيفية.

إلى جانب ذلك، دعا المعلمون بزيادة الرواتب بنسبة تصل إلى ٨٠%، مثل رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، ومعادلة رواتب المتقاعدين وزيادة رواتب التقاعد بشكل عادل وفقًا لمتطلبات قانون إدارة الخدمة المدنية.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، خرجت مسيرات احتجاجات في أغلب مدن إيران نظمها المعلمون وهتفوا خلالها بشعارات “المعلم مستيقظ ويكره الوعود”، في إشارة إلى الوعود التي قطعها البرلمان في عهد الرئيس السابق حسن روحاني بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع رواتبهم، دون أن تجد طريقا لأرض الواقع.

وقال بيان سابق لنقابة المعلمين: “منذ خطة التنمية السادسة، تعهدت الحكومة بتقديم مشروع قانون لترتيب المعلمين من أجل زيادة رواتبهم، لكن إحجام الحكومة عن تجميعه وإرساله إلى البرلمان، والآن إحجام البرلمان عن مراجعته، أثار قلق التربويين”.