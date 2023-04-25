يتجولون بدلا عنه.. ما حقيقة وجود "أشباه بوتين"؟

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، شغلت شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوكالات الاستخبارية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبين الواقع والخيال تكمن حقيقة الشائعات، وترتبط بالحرب النفسية، التي تشنها الأطراف المتصارعة لتحقيق المكاسب أو زعزعة الثقة بالآخر.

وكانت أوكرانيا بين آخر من استخدم هذا السلاح، حينما أكدت وجود أشباه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعمت أنه يتوارى في مخبئ وهم من يتجولون بدلا عنه.

سر “شبيه بوتين”

المعلومات أطلقها أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، الأسبوع الماضي حينما اعتبر، مساء الأربعاء، أن زيارة الرئيس الروسي إلى الجزء الذي تسيطر عليه موسكو من منطقة خيرسون “كانت مسرحية”.

وأكد أنّ “شبيها لبوتين هو الذي ظهر في الواقع أمام وسائل الإعلام”، موضحا: “لم يكن هذا بوتين الحقيقي”.

وتابع المسؤول الأوكراني للتلفزيون: “لم يكن بوتين في المكان.. كان شبيها به، الأمر معروف جيدا”.

وكان الكرملين قال إن الرئيس الروسي زار قبل أيام الأجزاء التي يسيطر عليهاالجيش الروسي في منطقتي خيرسون ولوهانسك، وذلك خلال رحلته الثانية إلى منطقة النزاع بعد تلك التي قام بها خلال مارس/آذار إلى ماريوبول.

وبقي داخل مقار عسكرية عامة، دون الاقتراب من الجبهة، كما أنه لم يلتق جنوداً أو مدنيين.

قصة “الأشباه”

وانتشرت شائعات بشأن استخدام شبيه لفلاديمير بوتين منذ سنوات، تزامنا مع شائعات بشأن حالته الصحية، غذاها قلة ظهوره خلال جائحة كورونا خلال السنوات الماضية وإحاطته بإجراءات صحية صارمة.

وفي فبراير/شباط 2020، قال بوتين نفسه، إنه عارض في بداية العقد الأول من القرن الحالي، اللجوء إلى أشخاص شبيهين به لضمان أمنه، عندما كانت روسيا تواجه هجمات في ذلك الوقت.

وخلال منتدى دافوس الاقتصادي الأخير، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أول من أشار إلى “احتمال أن يكون بوتين قد توفي وأن شبيها به يحل مكانه”.

وتابع: “لا يمكنني أن أحدّد ما إذا كان حيّاً بالفعل، إذا كان هو من يتخذ القرارات أو شخص غيره”.

رد روسيا

من جانبها، رفض روسيا، التلميحات بأن الرئيس بوتين لديه شخص شبيه يحل محله في الظهور العام.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تصريحات للشباب خلال حدث تعليمي في موسكو، الإثنين: “ربما سمعتم أنه من المفترض أن يكون لدى بوتين العديد من البدلاء الذين يعملون بدلا منه أثناء جلوسه في مخبأ. هذه كذبة أخرى”.

وأضاف: “ترون أي نوع من الرؤساء لدينا. لقد كان الرئيس بوتين ولا يزال نشطا للغاية. ونحن الذين نعمل معه بالكاد نستطيع مجاراته”.

وتأتي تعليقاته بعد تلميحات متكررة بأن بوتين يمثله في الواقع شخص يظهر بدلا منه في الأماكن العامة، لكنه لا يوجد دليل حتى الآن على ظهور شخص بديل في مناسبات بوتين الرسمية.