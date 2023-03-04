يتضمن المراقبة والتحقيق.. اتفاق جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

قالت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان مشترك صدر (السبت 4-3-2023) إن طهران مستعدة لتقديم مزيد من المعلومات والمساعدة في تحقيق الوكالة المتعثر منذ مدة طويلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران.

وجاء في البيان المشترك أن إيران “عبرت عن استعدادها… لتقديم مزيد من المعلومات والتعامل مع قضايا الضمانات العالقة”.

وذكر تقرير سري لوكالة الطاقة الذرية اطلعت عليه رويترز أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي “يتطلع إلى… التنفيذ الفوري والكامل للبيان المشترك”.

من جهته قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الاتفاق الجديد يتضمن إعادة تركيب أجهزة المراقبة والتحدث إلى المعنيين في إطار التحقيق في آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة.

وقال غروسي خلال مؤتمر صحفي إن اجتماعات المتابعة، التي أشار إليها البيان ، ستنعقد “في القريب العاجل”.