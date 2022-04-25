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"يحاولون تدمير روسيا".. بوتين يتّهم الغرب بالتآمر لقتل صحفيين روس

25 - أبريل - 2022
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أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين بأن وكالة المخابرات الرئيسية في روسيا أحبطت ما وصفه بمؤامرة غربية لقتل صحفي روسي بارز، علما أنه لم يقدم إلى الآن أدلة على مزاعمه.

وقال بوتين لمدعين: “هذا الصباح، أوقف جهاز الأمن الاتحادي أنشطة مجموعة إرهابية خططت لمهاجمة وقتل صحفي تلفزيوني روسي شهير”. وأضاف: “لقد تحركوا للإرهاب، لتدبير قتل صحفيينا”.

وكشفت وكالة إنترفاكس للأنباء أن السلطات الروسية اعتقلت أعضاء مجموعة من القوميين. وأضافت أن المجموعة التي تلقت تعليمات من جواسيس أوكرانيين كانت تتآمر لقتل الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيف.

وأيضا، أشار بوتين الى أن الغرب يحاول تدمير روسيا من الداخل، لكن مثل هذه المحاولات ستبوء بالفشل. وأضاف أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية توجه محاولات لهدم روسيا وإنها تقدم المشورة للحكومة الأوكرانية.

واعتبر بوتين أن الغرب يستخدم مؤسسات إعلامية أجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي في توجيه الاستفزازات إلى القوات المسلحة الروسية.

وقال: لا بد من وقف مثل هذه الأفعال.

    المصدر :
  • رويترز

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