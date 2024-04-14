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يحيى السنوار يوجه رسالة تعزية لإسماعيل هنية بعد استشهاد أبنائه وأحفاده في غزة

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أبريل - 2024 2:12 مساءً
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أرسل يحيى السنوار، رئيس حماس في قطاع غزة، رسالة تعزية إلى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إثر استشهاد 3 من أبنائه وعدد من أحفاده في غارة إسرائيلية بمدينة غزة الأربعاء الماضي.

وقال السنوار: “أتقدم لكم وللعائلة الكريمة بأسمى آيات العزاء والمباركة باصطفاء الله عز وجل لهذه الكوكبة من أبنائكم وأحفادكم فهو اصطفاء الشهداء في أشرف معارك الكون، معركة طوفان الأقصى”.

وأضاف: “نثمن عالياً صمودكم ورباطة جأشكم وأنتم تتلقون هذا الخبر وكل الدرر التي نطقتم بها إثر ذلك”.

وأختتم السنوار بالقول: “هذه الدماء التي تروي أرض القطاع وهذه المواقف والكلمات التي ستخلدها التاريخ تسكب الحياة في عروق هذه الأمة لتنهض إلى عزها ومجدها”.

يشار إلى أن 3 من أبناء إسماعيل هنية وعددًا من أحفاده استشهدوا الأربعاء الماضي في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية بمخيم الشاطئ في مدينة غزة شمالي القطاع.

    المصدر :
  • وكالات

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