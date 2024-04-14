يحيى السنوار يوجه رسالة تعزية لإسماعيل هنية بعد استشهاد أبنائه وأحفاده في غزة

أرسل يحيى السنوار، رئيس حماس في قطاع غزة، رسالة تعزية إلى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إثر استشهاد 3 من أبنائه وعدد من أحفاده في غارة إسرائيلية بمدينة غزة الأربعاء الماضي.

وقال السنوار: “أتقدم لكم وللعائلة الكريمة بأسمى آيات العزاء والمباركة باصطفاء الله عز وجل لهذه الكوكبة من أبنائكم وأحفادكم فهو اصطفاء الشهداء في أشرف معارك الكون، معركة طوفان الأقصى”.

وأضاف: “نثمن عالياً صمودكم ورباطة جأشكم وأنتم تتلقون هذا الخبر وكل الدرر التي نطقتم بها إثر ذلك”.

وأختتم السنوار بالقول: “هذه الدماء التي تروي أرض القطاع وهذه المواقف والكلمات التي ستخلدها التاريخ تسكب الحياة في عروق هذه الأمة لتنهض إلى عزها ومجدها”.

يشار إلى أن 3 من أبناء إسماعيل هنية وعددًا من أحفاده استشهدوا الأربعاء الماضي في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية بمخيم الشاطئ في مدينة غزة شمالي القطاع.