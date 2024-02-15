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يحيى سريع: استهدفنا سفينة بريطانية بصواريخ في خليج عدن

منذ 51 دقيقة
المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي "يحيى سريع"

المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي "يحيى سريع"

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قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع في كلمة بثها التلفزيون الخميس إن الجماعة المتحالفة مع إيران أطلقت صواريخ بحرية على السفينة البريطانية لايكافيتوس في خليج عدن.

وذكر سريع “كانت عملية الاستهداف بصواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر”.

وأضاف أنهم مستمرون “في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

هذا وقال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي في كلمة بثها التلفزيون في وقت سابق اليوم الخميس 15\2\2024 إن الجماعة ستواصل هجماتها تضامنا مع الفلسطينيين “طالما العدوان الإسرائيلي مستمر… والعدو يمارس أبشع الجرائم”.

    المصدر :
  • رويترز

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