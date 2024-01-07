يديعوت أحرونوت: كلفة حرب غزة 60 مليار دولار.. وأهدافها لم تتحقق بعد!

أوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أخفق في تحقيق أهداف الحرب على غزة رغم دخولها شهرها الرابع، وسط تكلفة اقتصادية هي الأكبر وصلت إلى 217 مليار شيكل (59.35 مليار دولار).

وقالت الصحيفة إن العملية البرية، التي بدأت نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتراكم فيها عديد من الإنجازات التكتيكية كل يوم، ولكنها لم تجعل إسرائيل قادرة على تحقيق أهداف الحرب.

في السياق، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن من المقرر أن يصدق مجلس الوزراء على ميزانية الحرب لعام 2024 يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن وافق الوزراء على دعم مالي بقيمة تسعة مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) لجنود الاحتياط.

وأضاف سموتريتش في بيان مشترك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت “جنود الاحتياط وأسرهم من أولويات دولة إسرائيل، وهم ركيزة ميزانية 2024 التي سنقدمها في نهاية هذا الأسبوع”.

ووافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في ديسمبر كانون الأول على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 بقيمة نحو 30 مليار شيكل للمساعدة في تمويل الحرب وتعويض المتضررين من هجمات حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول التي أشعلت فتيل الحرب.

وذكر المتحدث باسم سموتريتش أن من المرجح إجراء تصويت على الميزانية يوم الخميس لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة المالية إن الحرب ستكلف على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيقل أخرى في عام 2024 وستؤدي إلى زيادة عجز ميزانيتها لثلاثة أمثال تقريبا إلى نحو ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمر القتال حتى فبراير شباط.