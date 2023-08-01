يفتك بأقوى الدبابات ويقطع الأنفاس.. "تيرميناتور" وحش روسيا المرعب

أدخلت روسيا العديد من الأسلحة للخدمة في حربها التي شنتها ضد أوكرانيا، والتي كان آخرها عربة”تيرميناتور” المدرعة والفتاكة.

تعرف عربة “تيرميناتور” بأنها تقطع الأنفاس وتحصد الرؤوس وتدك الأسلحة، وتنتجها شركة “أورال فاغون زافود” الروسية المصنعة للدبابات، منذ أواخر الثمانينيات، لكنها عادت للأضواء مجددا بعد دكها تجمّعات أوكرانية بمحيط مدينة أفدييفكا في دونيتسك.

لها القدرة على الاشتباك مع عدة أهداف في وقت واحد، خاصة المشاة الذين يحملون أسلحة مضادة للدبابات.

تتمتع “تيرميناتور” بحماية ذاتية عالية، كما أنها مزودة بقدرات نارية كبيرة، تدعم الدبابات وتحمي قوات المشاة.

كما تتمتع كذلك بقدرات نارية فائقة، فهي مزودة بـ4 رشاشات من عيار 30 و7.62ملم.

وتعد “تيرميناتور ” من المدرعات الفعالة خلال المعارك، حيث تستطيع مدافعها الرشاشة الثنائية استهداف عشرات الدبابات في وقت قياسي.

إضافة إلى 4 منصات إطلاق صواريخ موجهة، وقاذفي قنابل أوتوماتيكيين عيار 30 ملم.

تستطيع إطلاق النار على المدرعات المعادية من بُعد يصل إلى 2500 متر، وعلى المشاة من 4500 متر.

ولديها القدرة على تدمير كل ما يتحرك في ميدان المعركة من مدرعات مجنزرة وغير مجنزرة إضافة إلى القوة البشرية بأسلحة التحكم عن بعد، بحسب ما طالعته “العين الإخبارية” في وسائل إعلام روسية.

العربة تم تجهيزها أيضا بدروع تنفجر إلى الخارج حال اصطدامها بقذيفة، مما يؤدي إلى تحييد القنابل اليدوية المضادة للدبابات.