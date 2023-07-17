يلين: الاقتصاد الأمريكي يسير في "مسار جيد"

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الاثنين، إن الولايات المتحدة تحرز تقدما جيدا في معالجة التضخم وإنها لا تتوقع دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود.

وذكرت يلين، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج من الهند خلال اجتماع مع مسؤولين ماليين بمجموعة العشرين، أن تباطؤ النمو في الصين قد يمتد تأثيره إلى اقتصادات أخرى، ومع ذلك فإن الاقتصاد الأمريكي يخطو في “مسار جيد” للحد من التضخم مع استمرار قوة سوق العمل.

وقالت يلين “فيما يخص الولايات المتحدة، فإن النمو يتباطأ، لكن سوق العمل لدينا ما زالت قوية للغاية. لا أتوقع ركودا… أحدث بيانات للتضخم مشجعة للغاية”.

وأضافت يلين أن مسؤولين صينين أثاروا مخاوف بالغة خاصة حول التعريفات الجمركية الأمريكية في أثناء زيارتها إلى الصين في وقت سابق من الشهر الجاري، لكنها أوضحت أنه لم يتم معالجة الأسباب الكامنة وراء تنفيذ واشنطن لها في المقام الأول، بما في ذلك الممارسات التجارية غير العادلة.

وقالت يلين “علينا أن نرى نتيجة المراجعة للأعوام الأربعة” من تطبيق التعريفات.

وأضافت “لكنني أود أن أؤكد على أن المخاوف الأساسية لم تتم معالجتها بعد. نحتاج أن نعمل على ذلك في المستقبل”.

وذكرت يلين أن الولايات المتحدة من المرجح أن تمضي قدما في إقرار أمر تنفيذي جديد يحد من الاستثمار الخارجي في الصين.