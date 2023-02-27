يلين تقوم بزيارة مفاجئة إلى كييف

قامت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بزيارة مفاجئة إلى كييف الاثنين لتأكيد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في نضالها ضد الغزو الروسي وتعزيز المساعدات الاقتصادية الأمريكية التي تهدف إلى دعم جهود أوكرانيا في الحرب.

والتقت يلين بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين حكوميين كبار بعد أيام من دخول الحرب عامها الثاني لتؤكد من جديد على المساعدات الأمريكية التي وعد بها الرئيس جو بايدن قبل أسبوع في كييف.

وقالت يلين لرئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال “ستساند الولايات المتحدة أوكرانيا طالما اقتضى الأمر ذلك”.

وفي لقاء خاص مع زيلينسكي عُقد بعد ظهر اليوم الاثنين 27\2\2023، قالت وزارة الخزانة إن يلين أشادت “بقيادته وتصميمه في مواجهة الحرب الروسية غير القانونية وغير المبررة”.

وأضافت الوزارة أن يلين رحبت بإجراءات زيلينسكي لتعزيز الحوكمة والتصدي للفساد، وهي الإجراءات اللازمة لضمان إنفاق المساعدات الاقتصادية الأمريكية إنفاقا مسؤولا.

وقال زيلينسكي على قناته على تيليغرام “تدعمنا الولايات المتحدة بقوة منذ الأيام الأولى من هذه الحرب، ليس فقط بالأسلحة، ولكن أيضا على الصعيد المالي”.

وأضاف “من الضروري زيادة تشديد العقوبات لحرمان روسيا من القدرة على تمويل الحرب”.

وفي تصريحات علنية، قال شميهال إن الاجتماع ناقش فرض المزيد من العقوبات الأمريكية على روسيا بهدف إضعاف اقتصادها وجيشها و”مصادرة الأصول الروسية المجمدة والاستفادة منها في إعادة أوكرانيا إلى الوضع الذي كانت عليه”.

لكن يلين قالت لصحفيين في إفادة هاتفية إنه لا تزال هناك عقبات قانونية كبيرة تحول دون المصادرة الكاملة لنحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة بسبب العقوبات. كما عبرت عن حذر إزاء فرض قيود جديدة على قطاع الطاقة النووية في روسيا.

وأعلنت يلين عن تحويل 1.25 مليار دولار والتي تمثل أول شريحة من المساعدات المقدمة من واشنطن لدعم اقتصاد أوكرانيا وميزانيتها بإجمالي 9.9 مليار دولار.