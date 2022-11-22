الثلاثاء 28 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 22 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يلين: صرف 4.5 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2022 6:36 مساءً
جانيت يلين وزير الخزانة الأميركية

جانيت يلين وزير الخزانة الأميركية

A A A
طباعة المقال

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الثلاثاء 22\11\2022، إنه سيبدأ صرف 4.5 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

وأضافت في بيان أن الأموال، التي تمت الموافقة عليها في سبتمبر\أيلول في إطار مشروع قانون التمويل الحكومي المؤقت، تهدف إلى “تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الحكومية الأساسية”، مردفة أنه يتعين على المانحين الآخرين زيادة وتسريع مساعدتهم إلى أوكرانيا بينما تواجه الغزو الروسي.

وفي وقت سابق قال رئيس الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية الأوكرانية الثلاثاء إن أضرارا “هائلة” لحقت بالمنشآت الأوكرانية لتوليد الكهرباء نتيجة هجمات صاروخية روسية.

وقال فولوديمير كودريتسكي، الرئيس التنفيذي لشركة “أوكرنيرجو” في إفادة صحفية إن الشركة تريد المساعدة في توفير الظروف لبقاء الأوكرانيين في البلاد خلال فصل الشتاء ووصف دعوات الإجلاء بأنها “غير ملائمة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بورصة وول ستريت
وول ستريت تفتح على ارتفاع بدعم من مكاسب أسهم وولجرينز وبست باي
الأمير محمد بن سلمان
بالصور.. ولي العهد السعودي يحتفل بفوز السعودية على الأرجنتين
سوق الاسهم السعودي
ارتفاع الاسهم السعودية بدعم من أسعار النفط

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشاب القطري غانم المفتاح والممثل مورغان فريمان
تحدى مرضه النادر.. من هو غانم المفتاح الذي أبهر العالم في افتتاحية مونديال قطر
الدولار
افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء مع بداية الأسبوع
ليونيل ميسي وزملاؤه في منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين رفض النزول بفندق 5 نجوم في قطر... والسبب؟