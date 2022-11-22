يلين: صرف 4.5 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الثلاثاء 22\11\2022، إنه سيبدأ صرف 4.5 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

وأضافت في بيان أن الأموال، التي تمت الموافقة عليها في سبتمبر\أيلول في إطار مشروع قانون التمويل الحكومي المؤقت، تهدف إلى “تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الحكومية الأساسية”، مردفة أنه يتعين على المانحين الآخرين زيادة وتسريع مساعدتهم إلى أوكرانيا بينما تواجه الغزو الروسي.

وفي وقت سابق قال رئيس الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية الأوكرانية الثلاثاء إن أضرارا “هائلة” لحقت بالمنشآت الأوكرانية لتوليد الكهرباء نتيجة هجمات صاروخية روسية.

وقال فولوديمير كودريتسكي، الرئيس التنفيذي لشركة “أوكرنيرجو” في إفادة صحفية إن الشركة تريد المساعدة في توفير الظروف لبقاء الأوكرانيين في البلاد خلال فصل الشتاء ووصف دعوات الإجلاء بأنها “غير ملائمة”.