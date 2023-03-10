ينتظرون الإغاثة.. مئات المهاجرين عالقين في قارب قبالة صقلية الإيطالية

قالت منظمة (ألارم فون) الخيرية (الجمعة 10-3-2023) إن نحو 500 مهاجر يحتاجون للإنقاذ إذ أنهم على متن قارب قبالة ساحل صقلية.

يأتي ذلك وسط زيادة هائلة في أعداد الوافدين لإيطاليا عبر البحر ورغم تحطم قارب في حادث مأساوي وقع في الآونة الأخيرة.

وكتبت المنظمة الخيرية، التي تستقبل اتصالات الاستغاثة من قوارب المهاجرين المهددة، على تويتر أنها أبلغت “السلطات المختصة” وحثتهم على ألا يضيعوا الوقت وقالت “أرسلوا المساعدة على الفور”.

وأضافت ألارم فون أن القارب انطلق من ليبيا وهو حاليا في المنطقة البحرية الواقعة ضمن اختصاص البحث والإنقاذ الإيطالي.

وأحجمت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) عن التعليق.

وجرى التدقيق في قدرات إيطاليا على تنفيذ عمليات الإنقاذ البحرية بعد تحطم قارب في 26 فبراير شباط قرب منطقة كالابريا جنوب البلاد مما أودى بحياة 72 مهاجرا على الأقل.

وحاولت سفن تابعة للشرطة اعتراض قارب المهاجرين الخشبي لكنها أخفقت في ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. ولم يتم على الفور تفعيل دور خفر السواحل، المزود بشكل أفضل بالمعدات اللازمة لمواجهة البحار الهائجة.

وشددت الحكومة الإيطالية اليمينية أمس الخميس عقوبات السجن على مهربي البشر ردا على ذلك، وتعهدت بوقف الرحلات غير المشروعة لقوارب المهاجرين مع فتح قنوات للهجرة الشرعية.

ولم ينجح هذا الإعلان في وقف تدفق الهجرة غير المنتظمة إذ وصل لإيطاليا نحو ثلاثة آلاف منذ يوم الأربعاء مقارنة بوصول 1300 في مارس آذار بأكمله من العام الماضي.

وذكرت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء أن ما يصل إلى 1869 مهاجرا على متن 41 قاربا وصلوا لجزيرة لامبيدوسا وحدها أمس الخميس، ووصفت ذلك بأنه عدد قياسي.