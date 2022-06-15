ينس ستولتنبرغ: الناتو بحاجة لتعزيز قدرات أسلحته على امتداد حدوده الشرقية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الثلاثاء إنه يتعين على الحلف أن يكون أكثر جاهزية وأن يعزز قدرات أسلحته على امتداد حدوده الشرقية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

كان ستولتنبرغ يتحدث بعد محادثات غير رسمية في هولندا مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته وزعماء الدنمرك وبولندا ولاتفيا ورومانيا والبرتغال وبلجيكا قبل قمة الحلف الأوسع في مدريد في نهاية الشهر الجاري.

وقال ستولتنبرغ “في مدريد، سنتفق على تعزيز موقفنا بدرجة كبيرة”. وأضاف “ناقشنا الليلة الحاجة إلى أن يكون وجودنا على الجبهة الأمامية أكثر قوة واستعدادا للقتال وأن تكون جاهزيتنا أعلى وأن ننشر المزيد من العتاد والإمدادات”.

وردا على مناشدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق اليوم الثلاثاء للحصول على مزيد من الأسلحة البعيدة المدى، قال ستولتنبرغ إنه وافق على ضرورة تزويد كييف بمزيد من الأسلحة الثقيلة، دون أن يذكر تفاصيل.

وأضاف “يجب أن تمتلك أوكرانيا المزيد من الأسلحة الثقيلة، وقدم أعضاء حلف شمال الأطلسي وشركاؤهم أسلحة ثقيلة… وفي سبيلهم لإرسال المزيد”.