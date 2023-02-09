يهدد 14 دولة.. تحذير من تسونامي محتمل بعد الزلزال المدمر

وسط مخاوف من تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، قال مدير مرصد ومعهد “كانديلي لأبحاث الزلازل” في تركيا هالوك أوزنر، إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة والذي وقع في كهرمان مرعش، يمكن أن يتسبب في حدوث تسونامي في البحر الأبيض المتوسط.

وفي حديث مع الشبكة الأميركية “سي إن إن” CNN، قال أونز: “نواجه أكبر أضرار أحدثها زلزال في هذه المنطقة منذ عام 1999”.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى وقوع الزلزال في منطقة شرق الأناضول، ما أدى إلى حدوث تصدع في 180 كيلومترًا.

وقال: “نواجه أكبر زلزال ضررًا حدث في هذه المنطقة بعد زلزال 17 أغسطس 1999”.

قد يتسبب في حدوث تسونامي

وتابع أوزنر: “من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية لأشهر، وربما تصل لعام، وقد نواجه خطر أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات تسونامي في منطقة البحر المتوسط، وأبلغنا 14 دولة بذلك”.

تغيّر هائل في الصفائح التكتونية

حتى اللحظة لا يزال علماء الجيولوجيا عاكفين على دراسة أسباب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، والنتائج المستقبلية على القشرة الأرضية في تلك المنطقة، المعرضة بالأساس لتغيرات دورية مع مرور الزمن.

ووفقاً لخبراء الأرصاد فإن ما تعرضت له تركيا أحدث تغييرا هائلا في الصفائح التكتونية، التي “تجلس” أو تقع عليها تركيا، حيث دفعت بالبلاد إلى الغرب بما مقداره عشرة أقدام أي ما يوازي ثلاثة أمتار تقريباً.

وكشف الخبراء أن امتداد 140 ميلا (225 كم) من الصدع بين صفيحة الأناضول والصفيحة العربية قد تمزق حيث تقع البلاد على خطوط الصدع الرئيسية التي تحد صفيحة الأناضول والصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية.