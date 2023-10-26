يوآف غالانت: ليس من مصلحتنا توسيع الحرب مع أي خصم غير حماس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (الخميس 26-10-2023) إن إسرائيل لا مصلحة لها في حرب مع أي خصم آخر غير حركة حماس وإن عمليتها البرية في غزة ستأتي في الوقت المناسب.

وأضاف للصحفيين ردا على سؤال عن احتمال حدوث مواجهة مع إيران “نخوض حربا على الجبهة الجنوبية ضد حماس ومستعدون لأي تطور في الشمال، حزب الله يعاني من خسائر كثيرة. لكن ليس من مصلحتنا توسيع الحرب”.

ولدى سؤاله عن التوغل البري بقطاع غزة أجاب غالانت “اليوم الذي سيحدث فيه ليس بعيدا… ستبدأ المناورة عندما تكون الظروف مناسبة”.

ولم يعلق غالانت على إمكان إطلاق سراح الرهائن بوساطة قطرية لكنه قال إن “أي قناة ممكنة طالما ستحقق الهدف”.

في السياق، أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلي ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الشمال والجنوب إلى الفنادق الحكومية إلى 125 ألف شخص.

وفي سياق متصل، قال عضو “كنيست” من حزب “القوة اليهودية” الموغ كوهين أنّ الإسرائيليين لن يعودوا إلى مستوطناتهم في غلاف غزة، “وحتى الكلب لن يفعل ذلك، إذا لم يتم القضاء على العدو”، مشيراً إلى أنّ “نسبة الأراضي الإسرائيلي ستنخفض 15%”.