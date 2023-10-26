الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

يوآف غالانت: ليس من مصلحتنا توسيع الحرب مع أي خصم غير حماس

منذ يوم واحد
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

A A A
طباعة المقال

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (الخميس 26-10-2023) إن إسرائيل لا مصلحة لها في حرب مع أي خصم آخر غير حركة حماس وإن عمليتها البرية في غزة ستأتي في الوقت المناسب.

وأضاف للصحفيين ردا على سؤال عن احتمال حدوث مواجهة مع إيران “نخوض حربا على الجبهة الجنوبية ضد حماس ومستعدون لأي تطور في الشمال، حزب الله يعاني من خسائر كثيرة. لكن ليس من مصلحتنا توسيع الحرب”.

ولدى سؤاله عن التوغل البري بقطاع غزة أجاب غالانت “اليوم الذي سيحدث فيه ليس بعيدا… ستبدأ المناورة عندما تكون الظروف مناسبة”.

ولم يعلق غالانت على إمكان إطلاق سراح الرهائن بوساطة قطرية لكنه قال إن “أي قناة ممكنة طالما ستحقق الهدف”.

في السياق، أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلي ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الشمال والجنوب إلى الفنادق الحكومية إلى 125 ألف شخص.

وفي سياق متصل، قال عضو “كنيست” من حزب “القوة اليهودية” الموغ كوهين أنّ الإسرائيليين لن يعودوا إلى مستوطناتهم في غلاف غزة، “وحتى الكلب لن يفعل ذلك، إذا لم يتم القضاء على العدو”، مشيراً إلى أنّ “نسبة الأراضي الإسرائيلي ستنخفض 15%”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مدينة طابا المصرية
الخارجية الإسرائيلية: الصاروخ والطائرة المسيرة التي ضربت مصر انطلقت من هذا المكان!
البيت الأبيض
البيت الأبيض: 10 شاحنات مساعدات إضافية دخلت إلى قطاع غزة
قصف إسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
الأكثر جنوناً.. الجيش الإسرائيلي يشن أعنف هجوم منذ بداية حربه على غزة

الأكثر قراءة

آثار الدمار في محيط مستشفى المعمداني
طوفان الأقصى
صحيفتا لوموند ونيويورك تايمز تكشفان الحقيقة.. صاروخ مجزرة المعمداني انطلق من هنا!
الجيش الاسرائيلي
طوفان الأقصى
فيديو.. إسرائيل توثق: جنودنا دخلوا غزة ليلاً
الجيش الاسرائيلي
طوفان الأقصى
"القنابل الإسفنجية".. الخطوة المقبلة لإسرائيل في حربها ضد حماس