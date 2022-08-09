يورو أويل ستوك: مخزونات الخام والمنتجات النفطية الأوروبية تهبط 6%

أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك الثلاثاء أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية الأوروبية بلغت مليار برميل في يوليو تموز، بانخفاض قدره 0.6 بالمئة عن الشهر السابق و6.3 بالمئة على أساس سنوي.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام الأوروبية الشهر الماضي بلغت 431.36 مليون برميل، منخفضة 0.7 بالمئة من يونيو حزيران و4.2 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت يورو أويل ستوك إن مخزونات البنزين الأوروبية في يوليو تموز بلغت 110.84 مليون برميل، منخفضة 0.6 بالمئة على أساس شهري لكنها مرتفعة 9.7 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية للخام بلغ 9.499 مليون برميل يوميا في يوليو تموز، منخفضا 0.3 بالمئة من يونيو حزيران لكنه مرتفع 4.1 بالمئة على أساس سنوي.