يومٌ ثالث من "طوفان الأقصى".. غارات مكثّفة على غزة واقتحامات في الضفة

من القصف على غزة (أسوشييتد برس)

دخلت عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينيّة في غزة يومها الثالث، في وقت تكثفت الغارات الإسرائيلية على القطاع، والقصف والاشتباكات في الضفة الغربية المحتلة.

فقد أفادت “العربية/الحدث” اليوم الإثنين، بانّ الطيران الإسرائيليّ قصف مسجدين في غزة خلال الساعات الماضية. فيما أعلنت القوات الجوية التابعة للاحتلال أنها استهدفت مواقع عدة لحماس، بينها مكتب أمني تابع للحركة في غزة.

وأضافت عبر منصة إكس (تويتر سابقا) أنّ من بين المواقع التي تم قصفها مركز لإدارة العمليات داخل مسجد في جباليا، مشيرة إلى أنه تم تدميره بالكامل.

وكان الطيران الإسرائيلي شن غارات “عنيفة ومتواصلة” خلال الساعات الماضية على بيت حانون شمال قطاع غزة. كما استهدفت المدفعية بقذائفها مناطق شرق وشمال مخيم البريج وشرق حي الزيتون والشجاعية في غزة.

فيما أفيد عن سقوط 18 شهيدًا في قصف إسرائيلي على منازل في رفح جنوب غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية اليوم.

إلى ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم عقبة جبر جنوب أريحا في الضفة الغربية. وبث التلفزيون الفلسطيني مقطع فيديو قال إنه لعملية الاقتحام، مشيرًا إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع الإسرائيليين.

كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة طوباس شمال الضفة من المدخل الشرقي وانتشرت في عدة أحياء، بينما أطلق جيش الاحتلال “الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين” خلال المواجهات، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

فيما ارتفع عدد الشهداء في الجانب الفلسطيني إلى 465، فضلًا عن مئات الإصابات، من جراء القصف الإسرائيلي.

أما حصيلة القتلى الإسرائيليين فبلغ أكثر من 700، وأكثر من 2200 جريح في أحدث إحصائية رسمية حتى الآن، وهي حصيلة موجعة لإسرائيل لم تسجل منذ سنوات طويلة، من جراء العملية المباغتة التي أطلقتها كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس فجر السبت الماضي.

فيما توعدت الحكومة الإسرائيلية غزة، بحرب طويلة وباهظة الثمن!