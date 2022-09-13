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يونيسف: أكثر من نصف مليون طفل في الصومال يعانون من سوء التغذية

منذ 17 دقيقة
اليونيسف

اليونيسف

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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” الثلاثاء إن عدد الأطفال في الصومال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد ارتفع إلى أكثر من نصف مليون، وهو مستوى يتجاوز ذلك الذي شهده الصومال في مجاعة عام 2011 عندما توفي عشرات الآلاف من الأطفال.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم المنظمة في مؤتمر صحفي بجنيف، “لدينا أكثر من نصف مليون طفل يواجهون موتا يمكن تجنبه، إنه كابوس يخيم فوق الرؤوس”، مضيفا أن هذا المستوى لم يشهده أي بلد حتى الآن هذا القرن.

وحذرت الأمم المتحدة من أن أجزاء من البلاد ستتعرض للمجاعة في الأشهر المقبلة في وقت تواجه فيه منطقة القرن الأفريقي غياب الأمطار للموسم الخامس على التوالي.

وكانت مجاعة 2011 قد أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص في الصومال، نصفهم من الأطفال.

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