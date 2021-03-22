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يونيسف: 26,5 مليون طفل نيجيري يعانون من نقص بتوفر المياه

22 - مارس - 2021
اليونيسيف

اليونيسيف

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أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، إلى أن “نحو ثلث الأطفال في نيجيريا يفتقرون الى ما يكفيهم من المياه”، داعيةً إلى “اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذه المشكلة”.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن “أكثر من 1,42 مليار شخص في العالم، بينهم 450 مليون طفل، يعيشون في مناطق تعاني من نقص مرتفع في توافر المياه”، مؤكدةً أن “ذلك يعني أن طفلا واحدا من كل خمسة أطفال في العالم لا يحصلون على مياه كافية لتلبية احتياجاتهم اليومية”.

كما شددت على أن “الأرقام في نيجيريا مقلقة بشكل خاص، حيث يعاني 26,5 مليون طفل نيجيري من نقص عال أو عال جدا في توفر المياه، أي نحو 29 بالمئة من الأطفال النيجيريين”. وأفادت بأن “نحو 100 ألف طفل نيجيري يموتون سنويا بسبب أمراض متعلقة بالمياه”.

ولفتت “يونيسف” إلى أن “أكثر من 86 بالمئة من النيجيريين يفتقرون الى مصادر مياه آمنة للشرب. والمشكلة مركبة من النوعية الرديئة لمياه الشرب وانعدام المساواة في الحصول على المياه”. واعتبرت أنه “على الرغم من بعض التقدم الذي أحرزته نيجيريا، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في البلاد لضمان حصول جميع النيجيريين على خدمات المياه والصرف الصحي الملائمة والجيدة”.

كذلك أضافت أنه “على الرغم من التقارير الواردة عن حصول نحو 70 بالمئة من النيجيريين على خدمات المياه الأساسية، إلا أن أكثر من نصف مصادر المياه ملوثة. ولفتت إلى أنه “بالمعدل الحالي ستتخلف الدولة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بحصول الناس على المياه، ما لم يكن هناك التزام قوي وإجراءات مناسبة يتخذها جميع المعنيين بالأمر”.

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