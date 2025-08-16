الأحد 22 صفر 1447 ﻫ - 17 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يوهان فاديفول: أوروبا ستقرر ما إذا كانت ستنضم إلى زيلينسكي للقاء ترامب أم لا

منذ 13 ثانية
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول. رويترز

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم السبت، إن المسؤولين الأوروبيين سيقررون في مطلع الأسبوع ما إذا كان مسؤولون أوروبيون سيرافقون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان المستشار الألماني فريدريش ميرتس يمكن أن يرافق زيلينسكي إلى واشنطن، قال فاديفول إن الكثير من الأوروبيين سيكونون على استعداد للسفر مع الرئيس الأوكراني إذا تم اتخاذ هذا القرار.

وقال فاديفول لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه. آر.دي) “سيتم الاتفاق على ذلك في مطلع الأسبوع، واستعداد فريدريش ميرتس لتحمل المسؤولية واضح، وأظهر ذلك بوضوح شديد في الأيام القليلة الماضية. سوف نناقش هذا الأمر معا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز
غزة تحت القصف
نتنياهو يحدد شروط إنهاء الحرب في قطاع غزة
الحرب الأهلية بالسودان
اشتباكات السودان
قصف جديد للدعم السريع يستهدف الفاشر ويسفر عن عشرات الضحايا
علم المملكة العربية السعودية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الرياض تؤكد دعمها الحوار الدبلوماسي عقب قمة ترامب وبوتين في ألاسكا

الأكثر قراءة

دينا الشربيني
دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور غامض على إنستغرام
الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
قاسم قرأ رسالة لاريجاني.. حرب أهلية وتوجيه السلاح إلى صدور اللبنانيينّ!
سامي الجميل
سامي الجميل يرد على خطاب "نعيم قاسم"