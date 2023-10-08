الأحد 23 ربيع الأول 1445 ﻫ - 8 أكتوبر 2023 |
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"يُشجّعها على الجرائم".. فلسطين تُحذّر من أيّ "اصطفاف دولي" مع إسرائيل

منذ 19 ثانية
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية

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مع إعلان تل أبيب “الحرب” في ظلّ استمرار المواجهات المحتدمة في مستوطنات غلاف غزة بين جيش الاحتلال ومقاومين، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الأحد، إلى أنّ “إسرائيل” تتحمل المسؤولية كاملة عن التصعيد الجاري في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن أشتية قوله في اتصال مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: “حذرنا من خطورة التداعيات التي ستترتب على مواصلة حصار شعبنا في قطاع غزة، ومواصلة اقتحام المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وانتهاك المقدسات، والاعتداء على المصلين”.

كما حذر رئيس الوزراء من أيّ اصطفاف دولي مع إسرائيل، قائلًا إنه “يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم في قطاع غزة تجاه أبناء شعبنا”.

ودعا أشتية العالم إلى “وقف العدوان على غزة وخلق أفق سياسي يلبي حقوق شعبنا”.

يأتي ذلك بعد يوم من شن فصائل فلسطينية هجومًا مباغتًا كبيرًا من قطاع غزة على مستوطنات وتجمعات سكنية في منطقة غلاف غزة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 700 إسرائيليّ، وإصابة أكثر من 2200 آخرين.

فيما شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد 413 فلسطينيًا وإصابة نحو 2300.

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