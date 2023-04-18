يُعدّ بوتين روسيا لـ "حرب طويلة" في أوكرانيا للبقاء في السلطة

يُعدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب القيادة العسكرية الروسية، بلادهم للحرب لسنوات قادمة. يعتقد أنه تجاوز نقطة تحول لأن الحرب هي الشيء الوحيد الذي يحافظ على استمرار نظامه.

تلمح السلطات الروسية إلى أن سكانها يجب أن يستعدوا لحرب طويلة الأمد. ولهذه الغاية، تبنى مجلس الدوما قبل أيام قليلة تعديلات على قانون التعبئة، حيث أدخل إشعارات عسكرية إلكترونية. سيتلقى الذكور الروس مثل هذه الإشعارات عبر البريد المسجل ومن خلال حساباتهم الشخصية على البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية، والتي تم استخدامها حتى الآن في الأمور الروتينية مثل تحديد المواعيد الطبية أو الحصول على الشهادات من الوكالات الحكومية أو إدارة المعاشات الحكومية. كما أن النظام القديم لتقديم إخطارات التجنيد الورقية لإبلاغ مكاتب التجنيد العسكرية لا يزال ساريًا.

ستنطبق القواعد الجديدة على كل من المجندين وأولئك الذين يندرجون في إطار حملة تعبئة مخصصة. من خلال هذه الإجراءات، تؤكد السلطات الروسية عزمها على إعلان التعبئة الكاملة.

في الوت ذاته تواصل روسيا استخدام التكتيكات الإرهابية، حيث تقصف باستمرار المدن والقرى الأوكرانية. يحاولون خلق توتر على طول خط المواجهة بأكمله والحدود الروسية الأوكرانية من خلال قصف المستوطنات الحدودية والجبهة الأوكرانية. بعد مرور عام على الغزو الشامل لأوكرانيا، ارتكب الجنود الروس أكثر من 72000 جريمة حرب. منذ بداية العدوان الروسي على أوكرانيا عام 2014، استخدم الجيش الروسي أكثر من 210 نوعًا من الأسلحة المحظورة بموجب المعاهدات الدولية، بما في ذلك الذخائر العنقودية والفسفور، والألغام، والذخائر الكيميائية والحارقة. تم توثيق ما يقرب من ألف حالة استخدام روسيا لوسائل حرب محظورة. وكانت أحدث حالة قصف 12 أبريل/ نيسان لمستوطنة كوراخيفكا في منطقة دونيتسك حيث استخدمت الذخائر العنقودية. تم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

ستواصل روسيا شن الأعمال العدائية في انتهاك لقوانين الحرب. في الوقت نفسه ، تلوم موسكو دائمًا الغرب على جرائمه. اليوم، السلطات الروسية وعامة الناس مقتنعون بأنهم في حالة حرب مع الناتو في أوكرانيا – هكذا برر المسؤولون الروس مؤخرًا غزوهم لأوكرانيا.

أظهر العدوان الروسي في أوكرانيا أن النظام الإجرامي لفلاديمير بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا، كونه مستعدًا لبدء حرب أكثر دموية في أوروبا، لذلك من المهم مواصلة تسليح الجيش الأوكراني لضمان السلام في القارة الأوروبية. يجب أن تعاني روسيا من العواقب الاقتصادية لسياستها الإجرامية، ويجب تدمير جيشها، ويجب إدانة مجرمي الحرب الروس المتواطئين في الفظائع من قبل محكمة دولية. إن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على فلاديمير بوتين هي الخطوة الأولى نحو محاسبة المجرمين الروس على جرائمهم.