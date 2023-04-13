يُقتل ببطء.. المعارض الروسي نافالني يعاني من اعتلال غامض

– قالت كيرا يارميش المتحدثة باسم أليكسي نافالني أبرز زعيم معارضة في روسيا إنه يعاني من اعتلال غامض في السجن يمكن أن يكون بسبب نوع من السموم بطيئة المفعول حيث خسر ثمانية كيلوجرامات من وزنه في ما يزيد قليلا على أسبوعين.

وقالت يارميش عبر تويتر “لا نستبعد أنه في هذا الوقت بالذات يتعرض أليكسي نافالني للتسميم ببطء، يُقتل ببطء حتى لا يلفت الأمر انتباها يذكر”.

وأضافت “إنه محتجز في زنزانة عقابية يعاني من آلام حادة دون الحصول على مساعدة طبية”.

وظهر نافالني المحامي السابق على الساحة منذ أكثر من عقد بتوجيه انتقادات لاذعة لحاشية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وما قاله عن وجود فساد في البلاد على نطاق واسع. ويتوقع نافالني منذ فترة طويلة أن تواجه روسيا اضطرابات سياسية حادة.

وفي عام 2020، نجا مما بدا أنها محاولة لتسميمه أثناء رحلة جوية في سيبيريا باستخدام ما خلصت فحوص مختبرات غربية إلى أنه غاز أعصاب. وتنفي روسيا أنها حاولت قتله.

وتلقى نافالني العلاج من هذا التسمم في ألمانيا لكنه عاد طواعية إلى روسيا في عام 2021 حيث تم اعتقاله فور وصوله وسجنه في قضية احتيال وصفها بأنها ذات دوافع سياسية.

وقالت يارميش إنه بسبب اعتلال نافالني الغامض، تم استدعاء خدمات الطوارئ خلال الليل بين يومي الجمعة والسبت إلى سجن آي.كيه-6 مشدد الحراسة في ميليخوفو على بعد نحو 250 كيلومترا إلى الشرق من موسكو حيث يحتجز نافالني.