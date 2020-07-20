‏الصحة العالمية: قلقون من تسارع تفشي ‎كورونا في إفريقيا‎

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حذر مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية،الاثنين، من أن دول أفريقيا بحاجة إلى مساعدة عاجلة لبناء أنظمتها الصحية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بوتيرة سريعة في دول الصحراء الأفريقية خلال الأيام الأخيرة.

وقال مدير الحالات الصحية الطارئة في المنظمة، مايكل راين، خلال مؤتمر صحافي في جنيف “أنا قلق جداً لواقع أننا بدأنا نرى تسارعاً لوتيرة المرض في إفريقيا، وعلينا أن نأخذ جميعاً ذلك بجدية تامة وأن نظهر تضامناً” مع الدول المعنية”.

وتعد جنوب إفريقيا خامس دول العالم تأثرا بالفيروس، وتجاوز عدد الإصابات في البلاد 363 ألفا، حتى يوم الاثنين، توفي منهم أكثر من 5 آلاف.

وينبه خبراء إلى أن فيروس كورونا قد يفتك بشدة في الدول الإفريقية، إذا اتسع نطاق الإصابات، نظرا إلى ضعف أنظمة الرعاية الصحية في كثير من بلدان القارة.

ويأتي تحذير منظمة الصحة العالمية، فيما يتزايد مصابو فيروس كورونا، وسط مخاوف من موجة ثانية من الوباء، لاسيما بعد إعادة فتح الاقتصاد ورفع القيود في عدد من الدول.

وتجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 14 مليونا و741 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 610 آلاف، فيما تماثل 8 ملايين و700 ألف شخص للشفاء.