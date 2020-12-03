1.5 مليون وفاة في العالم بسبب كورونا

توفي اليوم الخميس 1.5 مليون شخص في العالم بسبب فيروس كورونا.

وتنطلق الأسبوع المقبل حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في بريطانيا وروسيا، في وقت دخل أكثر من 100 ألف مصاب بكورونا المستشفيات الأميركية خلال يوم واحد.

وأسفر الوباء عن وفاة مليون و482 ألفا و240 شخصا على مستوى العالم، وإصابة نحو 64 مليونا منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور الوباء أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وباتت الحكومة البريطانية الأولى التي تصادق على استخدام واسع النطاق للقاح الأميركي الألماني، معتبرة أنه “يتّسم بمعايير سلامة ونوعية وفاعلية صارمة”.

وأعلنت أنه سيصبح متوفراَ اعتباراً من الأسبوع المقبل في كل أنحاء المملكة المتحدة التي سجّلت أكبر حصيلة وفيات في أوروبا مع 59 ألفا و51 حالة.

ورحب رئيس الوزراء بوريس جونسون في تغريدة بالنبأ “الرائع” مؤكدا أن الحماية التي توفرها اللقاحات “ستسمح لنا على المدى الطويل بمعاودة حياتنا الطبيعية وإطلاق عجلة الاقتصاد مجددا”.