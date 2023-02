10 أقدام نحو الغرب.. تغيير هائل في تموضع تركيا بسبب الزلزال المرعب

حتى اللحظة لا يزال علماء الجيولوجيا عاكفين على دراسة أسباب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، والنتائج المستقبلية على القشرة الأرضية في تلك المنطقة، المعرضة بالأساس لتغيرات دورية مع مرور الزمن.

ووفقاً لخبراء الأرصاد فإن ما تعرضت له تركيا أحدث تغييرا هائلا في الصفائح التكتونية، التي “تجلس” أو تقع عليها تركيا، حيث دفعت بالبلاد إلى الغرب بما مقداره عشرة أقدام أي ما يوازي ثلاثة أمتار تقريباً.

وكشف الخبراء أن امتداد 140 ميلا (225 كم) من الصدع بين صفيحة الأناضول والصفيحة العربية قد تمزق حيث تقع البلاد على خطوط الصدع الرئيسية التي تحد صفيحة الأناضول والصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية.

وقال عالم الزلازل الإيطالي الدكتور كارلو دوجليوني لموقع إيطاليا 24 الإخباري إنه نتيجة لذلك، كان من الممكن أن تنزلق تركيا وتتحرك بما يصل إلى خمسة إلى ستة أمتار.

وأضاف أن كل هذا يعتمد على البيانات الأولية، وستتوفر معلومات أكثر دقة من الأقمار الصناعية في الأيام المقبلة.

NEW: We’re learning that, in some places along the East Anatolian Fault, the Anatolian Plate slid past Arabian plate with a slip of *up to* 3 meters (roughly 10 feet). #TurkeyEarthquake #Turkiye

How much of an area along the fault ruptured? On order of 140 miles by 15 miles. pic.twitter.com/FQF1VDMHOt

— Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) February 6, 2023