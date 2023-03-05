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10 قتلى إثر حادث تصادم في البيرو

منذ 9 دقائق
حادث- أرشيفية

حادث- أرشيفية

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لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم في حادث تصادم بين حافلة ودراجة نارية في البيرو، الأحد.

ولقي الضحايا مصرعهم في اندلاع حريق أعقب التصادم في منطقة أنكاش على بعد 370 كلم تقريبا عن ليما، بحسب ما أعلن المدعي العام في البيرو إدوين راموس لمحطة آر بي بي الإذاعية.

وقُتل سائق الدراجة النارية فيما أوقفت الشرطة سائق الحافلة.

وأصيب 6 أشخاص بجروح ونقلوا إلى المستشفى المحلي في مقاطعة كازما.

وكان 50 شخصا على متن الحافلة التي كانت متوجهة إلى ليما من منطقة بيورا.

وحوادث المرور شائعة في البيرو، وتسهم فيها السرعة الفائقة ورداءة الطرق وانعدام شارات السير وتراخي السلطات.

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