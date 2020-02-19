10 قتلى وجرحى بقصف جوي روسي على مناطق النزوح بإدلب

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ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 3 مواطنين قضوا مساء الثلاثاء بقصف طائرات “الضامن” الروسي على بلدة ترمانين شمال إدلب، كما أصيب 8 آخرون.

وذكر مراسل “العربية” و”الحدث” أن مئات آلاف السوريين ينزحون من حلب وإدلب باتجاه الحدود السورية التركية.

وعلى صعيد متصل، وثق المرصد السوري مقتل نازح إلى دارة عزة، وآخر جراء قصف جوي روسي على أطراف معارة النعسان بريف إدلب، ليرتفع عدد القتلى المدنيين إلى 5 خلال اليوم.

على صعيد متصل، تواصل قوات النظام قصفها للمناطق الحدودية التي كانت ملجأ للنازحين. وتعرض هذه المناطق لقصف بصواريخ شديدة الانفجار، إضافة للقصف المدفعي المتواصل، فيما قصفت قوات النظام بلدتي سرمين وقميناس شرق مدينة إدلب، كما طال القصف قرى في جبل الزاوية بريف إدلب وجبل شحشبو وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

كما ارتفع عدد غارات الطائرات الحربية الروسية التي استهدفت كلا من ترمانين ومدينة أريحا ومحمبل بريف إدلب بالإضافة لمحيط وأطراف كل من دارة عزة والأتارب بريف حلب إلى 120.

ونفذت الطائرات الحربية التابعة 12 غارة استهدفت المناطق بالقرب من طريق “M4”.