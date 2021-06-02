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10 قتلى و7 جرحى في اشتباكات عائلية في مصر

2 - يونيو - 2021
عناصر من الأمن المصري-أرشيفية

عناصر من الأمن المصري-أرشيفية

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أفادت السلطات الأمنية في مصر بمقتل 10 أشخاص وأصيب 7 آخرين، جراء اشتباك مسلح بين عائلتين بمحافظة قنا.

ووقع اشتباك مسلح بين عائلتي السعدية والعوامر، في قرية أبو حزام بنجع حمادي بمحافظة قنا، وإطلاق النيران على سيارة ميكروباص.

وتبين من التحريات أن الضحايا هم: هدى سعيد نور- 8 سنوات، محمد سيد محمد- 22 سنة، حنان حمادة شاكر- 20 سنة، يوسف مسعود أنور- 15 سنة، عدل حسين أحمد- 45 سنة، سامي عبدالشكور محمد- 43 سنة، فتحي عمر محمد حسين- 30 سنة، ونورالدين عبدالشافي محمد- 65 سنة، واثنان مجهولا الهوية.

فيما أصيب 7 آخرون، وهم: هدية شحات، جمال عبداللطيف، صابرين أحمد، أيوب وليد، ثناء محمد، علاء عبدالصبور، وناجح مسعد.

وفرضت مديرية أمن قنا تعزيزات شرطية مكثفة بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات بين كلا العائلتين، كذلك جمع التحريات اللازمة حول الأطراف المثيرة للشغب وحائزي الأسلحة غير المرخصة لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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