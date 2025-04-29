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10 ملايين دولار دعم بريطاني سعودي لمكافحة الكوليرا باليمن

منذ 55 دقيقة
الكوليرا باليمن

الكوليرا باليمن

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قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إنه وقع، اليوم الثلاثاء، اتفاقا مشتركا مع وزارة التنمية البريطانية بقيمة 10 ملايين دولار ليوسعا نطاق التصدي لوباء الكوليرا والإسهال المائي الحاد في اليمن، والحد من انتشار المرض الخطير في أنحاء البلاد.

وأضاف المركز في بيان أنه سيقدم خمسة ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية فيما ستقدم وزارة التنمية البريطانية مبلغا مماثلا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بهدف دعم برنامج الاستجابة الطارئة للكوليرا في اليمن، “وكجزء من الاستجابة المشتركة ستقوم الوكالتان الأمميتان بتنفيذ عدة تدخلات للحد من انتشار الوباء في المحافظات الأكثر تضررا”.

وذكر البيان أنه من المقرر أن يستفيد من الدعم الجديد نحو 3.5 مليون شخص في المناطق المستهدفة باليمن.

وقالت منظمة الصحة العالمية مطلع الأسبوع إن اليمن يحتل المرتبة الرابعة في قائمة بلدان العالم من حيث تفشي الكوليرا، بعد جنوب السودان وأفغانستان وجمهورية الكونجو الديمقراطية.

وأوضح تقرير حديث للمنظمة التابعة للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز أنه تم تسجيل نحو 116574 إصابة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد في 25 دولة من بينها جنوب السودان وأفغانستان واليمن خلال الربع الأول من العام الجاري.

وكانت المنظمة قالت في أواخر يناير كانون الثاني إن تفشى الكوليرا في اليمن أودى بحياة 879 شخصا مع تسجيل أكثر من 260 ألف إصابة خلال العام الماضي، بما يمثل 35 بالمئة من حالات الإصابة على مستوى العالم و18 بالمئة من الوفيات المُبلغ عنها عالميا.

ويشهد اليمن منذ مطلع 2024 عودة تفشي الوباء القاتل في مختلف محافظات البلاد، مما يزيد الضغط على النظام الصحي الذي يئن تحت وطأة الحرب والانهيار الاقتصادي ثم انخفاض المساعدات الإنسانية في الآونة الأخيرة لأدنى مستوياتها.

    المصدر :
  • رويترز

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