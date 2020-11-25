استمع لاذاعتنا

10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن الجولاني

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2020 6:12 مساءً
ابو محمد الجولاني

ابو محمد الجولاني

A A A
طباعة المقال

عمّم برنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة القائد الاعلى لتنظيم هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة” سابقاً ابو محمد الجولاني، طالباً ممن لديه معلومات تؤدي الى تحديد موقعه التواصل معهم وله مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار”.

وقد جاء في التغريدة “الجولاني يتظاهر بالاهتمام بـ #سوريا لكن الناس لم ينسوا جرائم تنظيمه جبهة النصرة (هتش) بحقهم. إذا كان لديك معلومات عنه قد تحصل على مكافأة تصل إلى 10 #ملايين دولار، أرسل ما لديك إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة عبر سكنال أو تلغرام أو واتساب على 0012022941037”

وارفقت التغريدة بصورة للجولاني كتب عليها “مكافأة تصل إلى 10 مليون دولار مقابل معلومات عن أبو محمد الجولاني. تبحث وزارة الخارجية الاميركية عن معلومات عن القائد الأعلى لتنظيم هيئة تحرير الشام والمسؤولة عن جرائم كثيرة بحق السوريين. ساعد في تحديد مكان الجولاني، ارسل الى برنامج مكافآت من اجل العدالة عبر سكنال أو واتساب او تلغرام على 0012022941037”.

 

    المزيد من أخبار العالم

    تأهب الجيش الاسرائيلي- تعبيرية
    تعليمات للجيش الإسرائيلي بالإستعداد لإحتمال ضربة أمريكية على إيران
    واشنطن
    عقوبات أميركية مرتقبة على 4 كيانات داعمة لإيران
    متى يبنتهي وباء كورونا
    كورونا
    انخفاض إصابات كورونا في أوروبا مقارنة بالأسبوع الماضي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اعتداء على فريق صوت بيروت انترناشونال
    بالفيديو: اعتداء “وحشي” من قبل عناصر ميليشيا “حزب الله” و”حركة أمل” على فريق “صوت بيروت انترناشونال”
    هشام حداد
    الإعلامي هشام حداد ينضم إلى أسرة “صوت بيروت انترناشونال”
    40% من الأشخاص يحتفظون بأسرارهم المالية بعيدا عن أصدقائهم
    دراسة … هذا السر الذي يخفيه الناس عن بعضهم