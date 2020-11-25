10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن الجولاني

عمّم برنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة القائد الاعلى لتنظيم هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة” سابقاً ابو محمد الجولاني، طالباً ممن لديه معلومات تؤدي الى تحديد موقعه التواصل معهم وله مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار”.

وقد جاء في التغريدة “الجولاني يتظاهر بالاهتمام بـ #سوريا لكن الناس لم ينسوا جرائم تنظيمه جبهة النصرة (هتش) بحقهم. إذا كان لديك معلومات عنه قد تحصل على مكافأة تصل إلى 10 #ملايين دولار، أرسل ما لديك إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة عبر سكنال أو تلغرام أو واتساب على 0012022941037”

وارفقت التغريدة بصورة للجولاني كتب عليها “مكافأة تصل إلى 10 مليون دولار مقابل معلومات عن أبو محمد الجولاني. تبحث وزارة الخارجية الاميركية عن معلومات عن القائد الأعلى لتنظيم هيئة تحرير الشام والمسؤولة عن جرائم كثيرة بحق السوريين. ساعد في تحديد مكان الجولاني، ارسل الى برنامج مكافآت من اجل العدالة عبر سكنال أو واتساب او تلغرام على 0012022941037”.