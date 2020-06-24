10 مليون دولار مكافأة مقابل معلومات عن زعيم “داعش” حجي عبد الله

عمّم برنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة الارهابي الداعشي حجي عبد الله، وطلب في تغريدة مرفقة بها” ممن لديه معلومات تؤدي الى تحديد موقعه التواصل معهم وله مكافأة مالية قدرها 10 مليون دولار”.

وقد جاء في التغريدة “قام هذا الارهابي حجي عبد الله بجرائم لا تُعد ولا تُحصى ضد الأبرياء من اخوانكم. تواصلوا معنا إن كان لديكم معلومات تؤدي الى التعرف على أو تحديد موقع الإرهابي”.

كما كُتب على صورة الارهابي تعريف عنه حيث ذُكر ان “الحكومة الاميركية تعرض مكافأة تصل الى 10 مليون دولار اميركي لمن يقدّم معلومات تؤدي الى التعرف على او تحديد موقع الارهابي محمد سعيد عبد الرحمن المولى المعروف بـ”حجي عبد الله” المولى وكذلك ابو عمر التركماني وعبد الله الامير محمد سعيد الصلبي، من مواليد الموصل العراق عام 1976، الزعيم الجديد لتنظيم داعش الارهابي بعد مقتل ابو بكر البغدادي في عملية عسكرية للجيش الاميركي في عام 2019. هذا الارهابي مسؤول عن سفك دماء الابرياء وقتل وخطف المدنيين العراقيين وغير العراقيين”.