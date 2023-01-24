10 من ألمانيا و8 من النرويج.. أوكرانيا تترقّب تسلّم دبابات "ليوبارد"

بعد أشهر عدة من المناقشات، قرر المستشار الألماني أولاف شولتز، تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية من طراز “ليوبارد-2”.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، الثلاثاء، أن شولتز وافق على إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا، مشيرة إلى أنه منح إذن إعادة تصدير ليوبارد لكييف.

من جانبها، ذكرت صحيفة “دير شبيغل”، أن الحديث يدور عن مجموعة واحدة على الأقل من دبابات “ليوبارد-2 إيه 6″، وعن رغبة حلفاء آخرين، بما في ذلك الدول الاسكندنافية، بتسليم هذه الدبابات القتالية إلى كييف.

8 دبابات من النرويج

في حين، كشفت تقارير صحافية أن النرويج تدرس إرسال 8 دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا من أصل 36 تمتلكها.

ووفقًا للصحيفة، سيتم إرسال دبابات “ليوبارد-2” إلى أوكرانيا من مخزون القوات المسلحة الألمانية، على المدى المتوسط والطويل، كما يمكن تجهيز دبابات قتالية أخرى من الاحتياط العسكري الألماني للاستخدام في هذا المجال.

إلى ذلك، أفادت صحيفة “بيلد”، أن شولتز سيعلن إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا غدًا أمام البرلمان الألماني.

مشاورات مكثفة

هذا وسبق القرار الألماني مشاورات مكثفة مع واشنطن بالدرجة الأولى، حيث أكد المستشار الألماني سابقاً أنه ينوي تزويد كييف بالدبابات فقط بالتنسيق مع الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة.

وفي الآونة الأخيرة، طالب ممثلو أحزاب ألمانية، تدخل ضمن الائتلاف الحاكم، بزيادة الضغط على المستشار الألماني شولتز للسماح بتصدير الدبابات إلى أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراوسكي، قال في وقت سابق، إن وارسو ستشكل تحالفاً بديلاً من الدول المستعدة لتزويد أوكرانيا بالدبابات إذا لم توافق ألمانيا على تسليم دبابات إلى كييف. ووفقا لرئيس الوزراء البولندي، قررت وارسو بالفعل تزويد أوكرانيا بمجموعة دبابات، وستتصرف وفقاً لتقديراتها الخاصة بغض النظر عن موقف برلين.