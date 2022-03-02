100 ألف تذكرة سفر مجانية للفارين من أوكرانيا

في خطوة جديدة لدعم الشعب الأوكراني، أعلنت شركة طيران أوروبية متخصصة في الرحلات المنخفضة التكلفة تذاكر مجانية للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا.

وأعلنت شركة “ويز إير”، ومقرها بودابست، عبر “تويتر” أنها ملتزمة بمساعدة اللاجئين الأوكرانيين في الوصول إلى وجهاتهم، أينما كانت.

وأضافت: “نوفر 100 ألف مقعد مجاني على الرحلات القصيرة (سقفها 3 ساعات) التي تقلع من بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ورمانيا في مارس”.

وذكرت وسائل إعلام محلية في هنغاريا أن الشركات أضافت طائرات أكبر وزادت عدد الرحلات الجوية من البلدان المجاورة لأوكرانيا نحو أوروبا. ووضعت الشركة الهنغارية إعلانا رئيسيا عن المساعدة.