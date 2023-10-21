100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة بوسط لندن لدعم فلسطين

شارك نحو 100 ألف شخص في مظاهرة لدعم الفلسطينيين بوسط لندن السبت جابت أنحاء العاصمة البريطانية للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة التي تتعرض للقصف منذ الهجوم الي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل قبل أسبوعين.

وتحرك المتظاهرون مرددين “حرروا فلسطين” ورافعين لافتات الدعم والأعلام الفلسطينية بأنحاء لندن قبل أن يتجمعوا خارج 10 داوننج ستريت حيث المقر الرسمي ومكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المظاهرة، التي رفعت شعار (المسيرة الوطنية من أجل فلسطين) ونظمتها حملة التضامن مع فلسطين، بنحو 100 ألف.

وقالت امرأة رفضت نشر اسمها لرويترز “كفلسطينية، من يريد العودة إلى الوطن يوما ما، كفلسطينية لها أشقاء وشقيقات في غزة وعائلة، أتمنى أن نفعل أكثر لكن الاحتجاج هو كل ما نستطيعه الآن”.

وتضمنت كثير من الهتافات واللافتات شعارات مناهضة لإسرائيل بقوة، ورفع أحد المتظاهرين لافتة بها صورة سوناك والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عبارة تقول “مطلوبون لارتكابهم جرائم حرب”.

وحذرت الشرطة قبل المسيرة من أن أي شخص سيبدي دعمه لحركة حماس، التي تصنفها بريطانيا منظمة إرهابية محظورة، سيتعرض للاعتقال كما أنها لن تتسامح مع أي فعل يصنف باعتباره جريمة كراهية.

ومرت المسيرة بسلام ولم ترد تقارير فورية عن أي اعتقالات.

وأظهرت الأرقام أمس الجمعة 20\10\2023 ارتفاعا بنسبة 1.353 بالمئة في جرائم معاداة السامية هذا الشهر مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بينما ارتفعت جرائم الرهاب من الإسلام (إسلاموفوبيا) بنسبة 140 بالمئة.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي خلال قمة للسلام في القاهرة إن “هذه قضية لطالما أثارت المشاعر ونحن الآن نشهد جميعا على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجتمعاتنا كيف أصبح الوضع الحالي مثيرا للانقسام والاستقطاب”.