100 مليون دولار.. مساعدات أمريكية لدعم حكومة زيلينسكي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن نيتها تقديم مساعدات أمنية مدنية لتعزيز قدرة وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية.

وقال بلينكن في بيان أن المساعدات والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار ستخصص من أجل توفير الأمن الأساسي للحدود واستدامة وظائف قوات إنفاذ القانون المدني وحماية البنية التحتية الحكومية الحيوية في مواجهة هجوم الرئيس بوتين غير المبرر.

وأوضح الوزير الأميركي أن هذا التمويل الإضافي سيساعد على مواصلة التدفق المطرد لمعدات الحماية الشخصية والعتاد الميداني والمعدات التكتيكية والإمدادات الطبية والمركبات المدرعة ومعدات الاتصالات لدائرة حرس الحدود والشرطة الوطنية الأوكرانية.

وأضاف أنه “بمساعدة حيوية من الحكومة الأميركية يلعب ضباط إنفاذ القانون الأوكرانيون دوراً رئيسياً في إنقاذ ضحايا الهجوم الوحشي للحكومة الروسية وقيادة وحماية قوافل النازحين من الهجمات وتوفير الأمن للمناطق المدنية التي مزقها القصف الوحشي والمدمّر”.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن “الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب مجموعة الدول التي تدعم شعب وحكومة أوكرانيا الذين يدافعون عن ديمقراطيتهم وبلدهم. ونواصل حث بوتين على إنهاء العنف وكبح جماح قواته بما في ذلك أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب واختيار طريق السلام والدبلوماسية. ونحن ملتزمون بمتابعة المساءلة عن جرائم الحرب والفظائع الأخرى باستخدام كل أداة متاحة بما في ذلك الملاحقات الجنائية”.