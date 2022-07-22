الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
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100 مليون دولار من البنك الدولي لمراكز أفريقية لمكافحة الأمراض

منذ 44 دقيقة
البنك الدولي

البنك الدولي

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بغرض المساعدة الدولية قرر البنك الدولي منح المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أبرز كيان للصحة العامة في القارة، مئة مليون دولار بغرض مساعدة الدول الأفريقية على الاستعداد لتفشي الأمراض ورصده والاستجابة له.

ولعبت المراكز الأفريقية دورا كبيرا في إرشاد ونصح الدول الأفريقية خلال جائحة كوفيد-19 كما تقدم إرشادات عن أمراض أخرى مثل جدري القرود.

وقال البنك الدولي في بيان إن الدعم المالي سيساعد في تعزيز القدرات الفنية للمراكز الأفريقية ويتضمن استثمارات لزيادة عدد خبراء الأوبئة والمستجيبين لتفشي الأمراض المعدية.

وأضاف “المشروع سيساعد على نشر قدرات محلية تعد ضرورية لضمان أن تكون القارة لديها مقاومة وجاهزية، سيحقق ذلك من خلال المساعدة على بناء والحفاظ على قوة عمل قوية للصحة العامة في الأنظمة الصحية في أنحاء دول القارة”.

وقال أحمد أوجويل أوما القائم بأعمال مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن التمويل جاء في وقت حيوي للمراكز التي تهدف لتعزيز دعمها للدول الأفريقية.

    المصدر :
  • رويترز

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