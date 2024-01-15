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101 يوم على الحرب.. أكثر من 24 ألف شهيد في غزة منذ 7 أكتوبر

منذ 4 دقائق
جثامين شهداء في غزة

جثامين شهداء في غزة (رويترز)

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أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 24100 فلسطيني في المجمل وإصابة 60834 في الضربات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت الوزارة إن نحو 132 فلسطينيا قتلوا وأصيب 252 آخرون خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي أحدث تطورات الأعمال القتالية في غزة، ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، الاثنين أن الطائرات والمدفعية الإسرائيلية قصفت خان يونس في الجزء الجنوبي من القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قتل مسلحين فلسطينيين اثنين في غارة جوية على مركبة كانت تنقل أسلحة في جنوب خان يونس، كما أغار على مركز قيادة لحماس في المدينة وهاجم مستودعين للأسلحة.

وأطلقت حماس أيضا رشقة من الصواريخ أمس الأحد على بلدة أسدود الإسرائيلية الواقعة على بعد 40 كيلومترا. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه دمر عددا من المواقع التي تستخدمها حماس لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه انتقل إلى مرحلة جديدة من الحرب تركز على الطرف الجنوبي من غزة حيث يعيش حوالي مليوني شخص الآن في خيام وغيرها من أماكن الإقامة المؤقتة بعد أن ركزت المرحلة الأولية على تطهير الطرف الشمالي من القطاع لا سيما مدينة غزة.

ويتجاهل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدعوات لوقف إطلاق النار ويقول إن إسرائيل ستمضي قدما حتى تحقق النصر الكامل على حماس وتستعيد الرهائن المتبقين.

ويقول الجيش إن المرحلة التالية من الحرب ستستمر لأشهر وستشهد عمليات أكثر دقة ضد قادة ومواقع الحركة المتحالفة مع إيران.

 

    المصدر :
  • رويترز

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