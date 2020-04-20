1096 انتهاكاً حوثياً لوقف إطلاق النار في اليمن

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، إن ميليشيات الحوثي قامت بـ 1096 انتهاكا لوقف إطلاق النار في اليمن.

وأوضح التحالف أن الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.

وأردف التحالف أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

وأكد على استمرار التزام التحالف بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

تهديد حوثي للمنظمات الإنسانية

من جهتها، اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، الأحد، ميليشيات الحوثي الانقلابية بـتهديد المنظمات الإنسانية الأممية والدولية والفرق والبعثات الأممية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها والتحريض عليها، ووصفت ذلك “بالتصرفات الإرهابية” والتدخل السافر في عمل المنظمات.

وقالت إن ذلك “يقوض عمليات التدخل الإنساني ويؤثر سلباً على الأسر الأشد فقرا التي تحتاج للدعم المستمر”.

واعتبر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، الأساليب الهمجية التي تنتهجها الميليشيات والتهديدات لعمل المنظمات الدولية “محاولة لابتزاز المنظمات وتجيير عملها الإنساني لصالح ميليشيات الحوثي ومشاريعها العسكرية الإرهابية”.

وحمل في تصريح صحافي، ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي تأثير في التدخلات الإنسانية للمنظمات في المحافظات غير المحررة.