السبت 19 شعبان 1444 ﻫ - 11 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"11 مليار إسترليني".. بريطانيا تعتزم منح الشركات إعفاء ضريبيا لثلاث سنوات

منذ 45 دقيقة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

A A A
طباعة المقال

نقلت بلومبرغ نيوز (السبت 11-3-2023) عن مسؤول حكومي مطلع قوله إن وزير المالية البريطاني جيريمي هنت سيمنح الشركات إعفاء ضريبيا لمدة ثلاث سنوات بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني (13.23 مليار دولار) من خلال إجراء مؤقت في الميزانية التي يعلنها هذا الأسبوع يحل محل الخصم الضريبي على الاستثمارات.

وذكر التقرير أن هنت سيقصر فترة الإعفاء الضريبي على ثلاث سنوات ويقترح بديلا دائما في بيان حزب المحافظين الحاكم الذي يسبق الانتخابات المقبلة.

وأضاف التقرير أنه في ظل النظام البديل، ستواصل الشركات توفير 25 بنسا في فاتورتها الضريبية مقابل كل جنيه إسترليني يتم استثماره. ومن المقرر أن يبدأ سريان زيادة أُعلن عنها في وقت سابق في معدل ضريبة الشركات من 19 بالمئة إلى 25 بالمئة في أبريل نيسان.

ومن المزمع أن يقدم هنت ميزانيته يوم الأربعاء المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جندي من الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
خطير حقاً.. فيديو لضربة أوكرانية تمحو منظومة دفاع روسية متطورة
شعار بنك وادي السيليكون الأمريكي
تحرك بريطاني رسمي بعد انهيار بنك وادي السيليكون الأمريكي
مقاتلة متطورة من طراز سوخوي-35
إيران تبرم اتفاقا لشراء مقاتلات سوخوي-35 الروسية

الأكثر قراءة

جويل حاتم وجورج الراسي
بالفيديو.. جويل حاتم تنهي حياتها خلال بث مباشر
هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا
هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا
طقس لبنان
المنخفض الجويّ يقترب.. انخفاض سريع في الحرارة وأمطار وثلوج!