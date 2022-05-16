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12 حافلة تقل جنودا أوكرانيين تغادر مصنع آزوفستال

17 - مايو - 2022
مجمع الصلب والحديد في أزوفستال - رويترز

مجمع الصلب والحديد في أزوفستال - رويترز

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قال شاهد من رويترز إن حوالي 12 حافلة تقل جنودا أوكرانيين كانوا متحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في جنوب شرق أوكرانيا والذي تحاصره روسيا غادرت المصنع الاثنين.

ولم يتسن تحديد عدد الجنود الذين كانوا على متن الحافلات، ولم يتضح أيضا ما إذا كانوا جميعا من بين 40 جريحا من المقاتلين الأوكرانيين الذين قيل إنهم كانوا تحت المصنع، ويقال إن نحو 600 جندي كانوا بالداخل.

وأفاد شاهد آخر أن الجنود الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم من مصنع آزوفستال للصلب المحاصر وصلوا في وقت متأخر الاثنين إلى مدينة نوفوازوفسك، وأضاف الشاهد أن بعض الذين تم إجلاؤهم نُقلوا من الحافلات على محفات.

وتخضع نوفوازوفسك الآن لسيطرة الانفصاليين المدعومين من روسيا والذين يسيطرون على أجزاء من شرق أوكرانيا منذ عام 2014.

وإلى ذلك، أعلن عمدة ماريوبول فاديم بويتشينكو الاثنين مقتل 15 امرأة من عناصر الجيش والقطاع الصحي بمصنع آزوفستال للصلب في المدينة الأوكرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن بويتشينكو قوله “هذه مأساة بالنسبة للشعب الأوكراني بأسره”.

وأضاف أن أعضاء مجلس المدينة دعوا وزارة الخارجية الأوكرانية السبت إلى “استخدام كل الوسائل المتاحة على المستوى الدولي لإنقاذ المقاتلين الأوكرانيين المحاصرين بالمصنع”.

    المصدر :
  • رويترز

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