الأحد 21 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 5 نوفمبر 2023 |
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12 مسؤولاً.. من هي الدائرة الضيقة التي تضع بايدن بكل تطورات الصراع في غزة؟

منذ 10 دقائق
جو بايدن

جو بايدن

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قال موقع “أكسيوس” الأميركي، إنه منذ هجوم السابع من أكتوبر فإن الرئيس بايدن يتلقى إحاطات مرة واحدة على الأقل يوميا، ويتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مرات في الأسبوع.

وأوضح الموقع أن “دائرة ضيقة” من المسؤولين والمساعدين تقدم المشورة للرئيس الأميركي، وتكون حاضرة عند اتخاذ القرارات المهمة بشأن الصراع المستمر.

وتضم هذه القائمة، وفق “أكسيوس”:
أنتوني بلينكن، وزير الخارجية.
لويد أوستن، وزير الدفاع.
جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي.
جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي.
وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية.
أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية.
دافيد ساترفيلد، المبعوث الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط.
بريت ماكغورك، منسق مجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط.
كامالا هاريس، نائبة الرئيس.
فيل غوردون، مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس.
روجر كارستينز، المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن.
الجنرال إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية.

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